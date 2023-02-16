РБК: в России готовятся «праздновать»‎ годовщину «спецоперации»‎

РБК сообщила, что Кремль разослал рекомендации регионам по празднованию годовщины начала «спецоперации»‎. Для «торжественных»‎ мероприятий в рамках акции «Нашим героям»‎, которая пройдет с 20 по 24 февраля, предлагают концерты, мастер-классы и флешмобы. Например, россиян могут учить делать окопные свечи, выстраиваться в виде звезды, рисовать граффити с портретами «героев»‎ и вязать носки солдатам.

Построение в форме звезды — одно из главных мероприятий. Его предлагают снимать на видео на фоне портретов «героев»‎. Граффити с «героями»‎ и описанием их подвигов рисовать поощряется.

В школах рекомендуют устроить встречи с военными, вернувшимися с фронта, или ветеранами Второй мировой. Первые должны рассказывать о «подвигах»‎ на СВО.

В качестве мастер-классов в рекомендациях создание окопных свечей, кисетов с вышивками «Ждем с победой»‎, вязание носков и варежек. Все вещи предлагают передавать военным. В кисеты — вкладывать письма с «теплыми и искренними пожеланиями»‎.

На воинских захоронениях предлагают провести уборки. Не забыли в рекомендациях о раненых — для них предлагают организовать концерты.

Отдельные рекомендации есть для женщин, которым нужно «поблагодарить своих защитников за их защиту и работу» с помощью видеопоздравлений в соцсетях.

Ключевым станет концерт в «Лужниках»‎ с участием Владимира Путина. Здесь он выступит после оглашения послания Федеральному собранию 21 февраля.