РБК: в России готовятся «праздновать»‎ годовщину «спецоперации»‎

РБК сообщила, что Кремль разослал рекомендации регионам по празднованию годовщины начала «спецоперации». Для «торжественных» мероприятий в рамках акции «Нашим героям», которая пройдет с 20 по 24 февраля, предлагают концерты, мастер-классы и флешмобы. Например, россиян могут учить делать окопные свечи, выстраиваться в виде звезды, рисовать граффити с портретами «героев» и вязать носки солдатам.
Построение в форме звезды — одно из главных мероприятий. Его предлагают снимать на видео на фоне портретов «героев». Граффити с «героями» и описанием их подвигов рисовать поощряется.
В школах рекомендуют устроить встречи с военными, вернувшимися с фронта, или ветеранами Второй мировой. Первые должны рассказывать о «подвигах» на СВО.
В качестве мастер-классов в рекомендациях создание окопных свечей, кисетов с вышивками «Ждем с победой», вязание носков и варежек. Все вещи предлагают передавать военным. В кисеты — вкладывать письма с «теплыми и искренними пожеланиями».
На воинских захоронениях предлагают провести уборки. Не забыли в рекомендациях о раненых — для них предлагают организовать концерты.
Отдельные рекомендации есть для женщин, которым нужно «поблагодарить своих защитников за их защиту и работу» с помощью видеопоздравлений в соцсетях.
Ключевым станет концерт в «Лужниках» с участием Владимира Путина. Здесь он выступит после оглашения послания Федеральному собранию 21 февраля.