В Крыму оштрафовали активистку бывшего украинского культурного центра

«Ґрати» сообщила, что в Крыму оштрафовали на 2 тыс. рублей активистку бывшего Украинского культурного центра Галину Балабан. Перед этим у нее провели обыск по делу о «демонстрации символики экстремистской организации»‎.

Поводом к административному делу стал ее пост в соцсетях 2018 года. Помимо штрафа Киевский районный суд Симферополя постановил изъять у активистки телефон.

Это не первое давление на активистку. В 2018 году у нее также проходили обыски из-за постов в соцсетях.

Украинский культурный центр заработал в 2015 году, но его директор уехал из Крыма в 2017 году из-за угроз нападения и давления. Все остальные активисты также по большей части покинули Крым.