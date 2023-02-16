Лукашенко готов предоставить Путину территорию страны для нового наступления в Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил ВВС, что готов предоставить территорию страны Владимиру Путину для нового наступления в Украине. Завтра в Москве должна состояться встреча Путина и Лукашенко, переговоры будут в закрытом режиме.

Лукашенко говорил о предоставлении территории Беларуси на пресс-конференции в Минске.

«Да, я готов….Вы говорите «вторжение»‎, у нас разные взгляды на это.... Я думаю, что Россия была вынуждена осуществить эти действия для обеспечения своей безопасности….Я готов снова предоставить [территорию]. Но я также готов вести войну вместе с русскими с территории Беларуси, но только в том случае, если кто-нибудь — даже один солдат — придет на нашу территорию с оружием, чтобы убивать моих людей»‎, — заявил Лукашенко.

Возможность введения войск Беларуси в Украину обсуждается давно. В феврале прошлого года российские войска атаковали север Украины с территории Беларуси, сообщалось также, что там находятся российские военные и госпиталь. Была информация и о том, что ЧВК «Вагнер»‎ обучает белорусскую ЧВК.

Однако в Институте изучения войны считают, что белорусские войска не вступят в бои вместе с российскими. По мнению аналитиков, это слишком негативно скажется на режиме Лукашенко.