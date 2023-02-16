В России прекратили действовать международные договоры Совета Европы

Госдума сообщила о прекращении действия в России 21 международного договора Совета Европы. Они перестанут действовать задним числом — с 16 марта 2022 года. Вчера также была деанонсирована конвенция об уголовной ответственности за коррупцию, но парламентарии уверили, что это не повлияет на борьбу с такими преступлениями.

Прекратить действие международных договоров Совета Европы поручил в середине января Владимир Путин. Речь идет о Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Европейской конвенции о пресечении терроризма и еще нескольких документах.

Как пишет ВВС, последствиями денонсации договоров могут быть поправки в российские законы. Например, из законов «О чрезвычайном положении»‎ и «О военном положении»‎ могут исключить требование об их соответствии международным обязательствам России в сфере прав человека. По международным нормам власти должны предупреждать граждан о временных ограничениях основных прав и свобод.