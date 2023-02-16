Задержанную в краснодарском ресторане оштрафовали за личные разговоры в поддержку Украины

«Осторожно новости»‎ сообщили, что в Краснодаре Олесю Овчинникову оштрафовали на 40 тыс. рублей за «дискредитацию армии»‎. Ее задержали в ресторане «На дровах»‎ за личный разговор по доносу другого посетителя 29 января.

Овчинникову задержали вместе с мужем и отвезли в отдел. На супругов составили протоколы о мелком хулиганстве. Мужчину арестовали на 15 суток, а женщину отпустили со штрафом в 1 тыс. рублей.

Но на нее составили также протокол о «дискредитации армии»‎ (ст. 20.3.3 КоАП РФ). Поводом для этого протокола стала фраза женщины «Слава Украине»‎. Адвокат уточнил, что видео с этой фразой снял и выложил в интернет сотрудник Росгвардии, уточнила ВВС.