Задержанную в краснодарском ресторане оштрафовали за личные разговоры в поддержку Украины

«Осторожно новости» сообщили, что в Краснодаре Олесю Овчинникову оштрафовали на 40 тыс. рублей за «дискредитацию армии». Ее задержали в ресторане «На дровах» за личный разговор по доносу другого посетителя 29 января.
Овчинникову задержали вместе с мужем и отвезли в отдел. На супругов составили протоколы о мелком хулиганстве. Мужчину арестовали на 15 суток, а женщину отпустили со штрафом в 1 тыс. рублей.
Но на нее составили также протокол о «дискредитации армии» (ст. 20.3.3 КоАП РФ). Поводом для этого протокола стала фраза женщины «Слава Украине». Адвокат уточнил, что видео с этой фразой снял и выложил в интернет сотрудник Росгвардии, уточнила ВВС.