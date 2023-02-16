Христо Грозева* австрийские власти предупредили о готовящемся покушении

Financial Times сообщила, что о планируемом покушении Христо Грозева* предупредили австрийские власти. По их информации, журналиста и основателя Bellingcat* искали российские убийцы через местных агентов.

В феврале Грозев* улетел в Северную Америку. Он не стал возвращаться в Австрию, где жил основное время. Но по словам Грозева*, к его персональным данным получил доступ бывший офицер австрийских спецслужб, действовавший по заданию российской разведки.

«Австрийские власти считают, что я там не в безопасности», — сказал Грозев*.

Грозев* сказал, что продолжит работу, потому что верит в необходимость своих расследований. О своей деятельности он не жалеет и «не может позволить себе бояться Путина, иначе он победит».

В конце декабря прошлого года в России объявили Грозева* в розыск.

*Bellingcat и Христо Грозева российские власти считают «нежелательными»‎.