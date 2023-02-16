Европарламент принял резолюцию об Алексее Навальном* и других политзаключенных

Сторонники Навального* опубликовали резолюцию Европарламента об Алексее Навальном* и россиянах, которые борются против Путина. Они поддержали их борьбу и потребовали немедленного освобождения политзаключенных.

«Политик Алексей Навальный*, которого Кремль отравил «Новичком» и незаконно посадил в тюрьму, подвергается пыткам и психологическому давлению. По новым обвинениям Алексею грозит до 35 лет тюрьмы. С начала агрессии против Украины российские власти усилили репрессии против политической оппозиции и гражданского общества.

Поведение Кремля по отношению к политическим оппонентам и политзаключённым, включая Алексея Навального*, свидетельствует о жестокости Кремля, ведущего войну против Украины и демократически настроенных россиян.

Принимая это во внимание, Европейский парламент:

выступает вместе с Алексеем Навальным* и всеми другими смелыми российскими политзаключёнными и их борьбой за демократию в России;

призывает освободить Алексея Навального* и других политзаключенных в России, в том числе Дмитрия Иванова, Владимира Кара-Мурзу**, Иоанна Курмоярова, Викторию Петрову, Марию Пономаренко, Александру Скочиленко, Дмитрия Талантова, Алексея Горинова, Илью Яшина** и других, подвергшихся уголовному преследованию за их связь с Алексеем Навальным* или за их противодействие агрессивной войне против Украины;

требует, чтобы до освобождения условия содержания Навального* и всех других заключённых соответствовали международным обязательствам России. В частности, в отношении доступа Навального* к врачам по его выбору, лечения в гражданской больнице, перевода его в СИЗО [для ознакомления с уголовными делами] с доступом для адвокатов и общением с семьёй;

подчёркивает, что Путин должен предстать перед судом за преступления против собственного населения;

призывает Совет принять ограничительные меры в отношении лиц, виновных в произвольных преследованиях и пытках антивоенных демонстрантов;

вновь призывает институты ЕС продолжать мониторинг ситуации с правами человека в России; призывает ЕС поддержать российское гражданское общество; призывает государства-члены ЕС оказать помощь российским правозащитникам, демократическим активистам и независимым журналистам в России и за её пределами;

подчёркивает, что и Украина, и демократия в России должны победить, и обе победы будут также победой Алексея Навального*; призывает ЕС и всё демократическое сообщество иметь четкую стратегию содействия обеим победам как наилучшему действию нашей солидарности с Алексеем Навальным* и всеми другими, кто борется за демократическое будущее России».

*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом»‎.

**Владимира Кара-Мурзу и Илью Яшина Минюст России считает «иноагентами»‎.