Единороссы из Новосибирска отправили на фронт кувалды

Единороссы из Новосибирска собрали гуманитарную помощь на фронт. В нее вошли кувалды, печки-буржуйки, продукты и теплые вещи, передает «Тайга.Инфо»*.

Груз передадут непосредственно мобилизованным из Новосибирской области. По словам исполнительного секретаря районного отделения партии Жанны Яковлевой, помощь собирали по заявкам солдат.

«В этот раз передали напрямую для новосибирского батальона продукты питания, теплые вещи, кувалды. Также доставили особенно ценные сейчас разборные печки-буржуйки, изготовленные по спецзаказу. Ребята оценили поддержку. Лично пожелали нашим бойцам удачи, оптимизма и успехов», — сказала Яковлева.

*«Тайгу.Инфо» Минюст России считает «иноагентом».