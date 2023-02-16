ЦБ продлит ограничения на снятие наличной валюты

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах Уральского форума «Кибербезопасность в финансах» заявила, что регулятор продлит ограничения на снятие наличной валюты после 9 марта.

«Мы не видим возможности какой-то системной либерализации валютных ограничений», — цитирует ее РБК.

По ее словам, ограничения нужны для стабилизации ситуации. В прошлом году их ввели весной и снимали. Но сейчас остаются действовать меры, которые важны для обеспечения финансовой стабильности страны.

Сейчас снять со счета можно не более 10 000 долларов США или евро. Больше наличных можно снять только в рублях. Если счет открыт после 9 марта, то наличные доллары или евро снять нельзя.