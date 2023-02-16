В Минске начался суд над Романом Протасевичем

Правозащитный центр «Вясна»‎ сообщил, что в Минске начали рассматривать дело против создателей и редакторов канала Nexta Романа Протасевича, Степана Путило, Яна Рудика. В суде присутствует только Протасевич, двое других обвиняемых находятся не в Беларуси, их судят заочно.

Протасевич заключил сделку со следствием, выполнил условия досудебного соглашения. КГБ Беларуси внесло его в список «террористов и экстремистов»‎, а Nexta признана «террористической организацией»‎.

Путило обвинили по 11 статьям УК, Рудика по 10, а Протасевича по семи статьям УК. У всех есть статьи о разжигании социальной вражды, организации деятельности террористической организации и массовых беспорядков, клевета и оскорбления в отношении президента Беларуси, призывы к санкциям. Всего им вменяют 1586 преступлений. Генпрокуратура также предъявила им требования о возмещении ущерба на 30 млн рублей.

Протасевич явился на суд сам, он находится под домашним арестом.

Протасевича задержали в мае 2021 года. Его несколько недель продержали в КГБ, после чего он начал давать показания против оппозиционеров и сотрудничать со следствием. Тогда его отправили под домашний арест.

Самолет авиакомпании Ryanair, летевший в Вильнюс, белорусские власти заставили сесть в аэропорту Минска якобы из-за заложенной бомбы. Вместе с Протасевичем летела его девушка, гражданка России Софья Сапега. Ей вынесли приговор в прошлом году: по нескольким статьям УК суд признал ее виновной и назначил шесть лет колонии. В Россию ее не обменяли, но Песков говорил, что российские власти сделали для нее все возможное и будут следить за ее судьбой. В помиловании ей отказали.

Фото: «Вясна».