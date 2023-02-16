Бывший начальник колонии получил семь лет за пытки заключенного

Экс-начальник ИК-9 Иван Савельев и его заместитель Иван Ковалев получили по семь лет колонии общего режима за пытки заключенного, передает «Аксиома»‎. Петрозаводский городской суд признал их виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия (ч.3 ст.286 УК РФ).

Помимо срока суд назначил им запрет на работу в силовых структурах на три года.

Избиение заключенного в служебном помещении ИК-9 произошло в 2014 году. Уголовное дело возбудили только после того, как видео с пытками появилось в интернете — через 5,5 лет.

Во время следствия Савельев и Ковалев продолжили работать в органах. Савельев руководил тюремной больницей в Медвежьегорске, а Ковалев стал заместителем начальника ИК-7 в Сегеже.