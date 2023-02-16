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#Новости

Россия в 100 раз увеличила расходы на госсимволы

16.02.2023

С февраля прошлого года регионы выделили на эти цели больше 1 млрд рублей

«Верстка»‎ подсчитала, что с 24 февраля Россия в 100 раз увеличила расходы на госсимволы. Регионы выделили более 1 млрд рублей на закупку флагштоков, гербов, флагов. Их поставят в школы, в том числе крымские. В 2021-2022 годах на госсимволы потратили около 10 млн рублей. 

Закупать символы страны начали к 1 сентября 2022 года: тогда в школах стали начинать учебный день с поднятия флага под российский гимн. На госзакупках журналисты нашли больше 80 тендеров, большая часть из которых проходит по проекту «Патриотическое воспитание граждан РФ». 

Некоторые регионы закупают госсимволику для муниципальных предприятий и молодежных центров. Больше всего — 125 млн рублей — потратят на эти цели в Дагестане. Регион разместил сразу пять тендеров на закупку. 



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