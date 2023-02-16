Испанские СМИ сообщили, что бывшая жена Владимира Путина продает недвижимость

Испанские СМИ сообщили, что бывшая жена Владимира Путина Людмила и ее муж Артур Очеретный продают недвижимость в стране. Они опасаются, что могут попасть под санкции ЕС, передает DW*. Пока они только под санкциями Великобритании.

Семья имеет две квартиры в элитном жилом комплексе Lomas del Rey в курортном городе Марбелья на юге Испании. Площадь квартир 229 и 405 квадратных метров, а стоимость около 2,2 млн евро. В случае введения санкций в отношении семьи Очеретных имущество будет арестовано.

Квартиры приобрел Артур Очеретный еще в 2011 и 2014 годах, до брака с Людмилой. Однако журналисты считают, что у него было недостаточно средств для такой покупки. Кроме того, указывается, что он владеет объектами во Франции и Швейцарии.

Покупка дорогостоящей недвижимости дает право на ВНЖ в Испании. В министерстве внутренних дел страны DW* сообщили, что не могут давать информацию о том, есть ли такой документ у Очеретных, поскольку это персональные данные.

*DW Минюст России считает «иноагентом»‎.