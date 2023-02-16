Глава израильского МИД прибыл в Киев для открытия посольства

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн прибыл в Киев. Об этом он написал в своем Twitter. Он стал первым высокопоставленным израильским чиновником, побывавшим в Украине с начала боев.

«Сейчас я прибыл в Киев для первого визита израильского министра в Украину с начала войны. Я встречусь с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, вновь открою посольство Израиля в Киеве, которое вернется к непрерывной и полной деятельности, посещу Бучу и Бабий Яр. Я пришел сказать: Израиль поддерживает Украину и украинский народ в трудную минуту»‎, — написал Коэн.

Несколько недель назад премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху говорил, что страна может поставить Киеву ПВО. Ранее Израиль не оказывал Украине военную поддержку, ограничиваясь амуницией и гуманитарной помощью.