Верховный суд призвал к гуманизации приговоров

Верховный суд призывает региональные суды к большей гуманизации наказаний. Однако эксперты считают, что это вряд ли приведет к серьезным изменениям, пишет «Коммерсант»‎.

От региональных судей ждут инициативы и творческого подхода в деле гуманизации правосудия. Зампред ВС Владимир Давыдов сказал, что численность заключенных в России не отвечает общемировой практике и принципам гуманизма, закрепленным в Конституции. При увеличении доли тех, кто получает реальные сроки, число преступлений небольшой тяжести, напротив, выросло до 50% от общей массы приговоров.

Давыдов также отметил, что ситуация разнится от регионов. Например, в Саратовской области реальные сроки получили больше 40% осужденных, в то время как в Дагестане всего 15%. Это, по его словам, не отвечает конституционному принципу равенства перед законом.

ВС рекомендует также не злоупотреблять условными приговорами, а делать выбор в пользу наказания, не связанного с лишением свободы. Также незаполненными остаются исправительные центры — мест в них 40 тыс., а людей около 14,5 тыс.

Социолог права Кирилл Титаев считает, что суды не слишком «зверствовали»‎, в отличие от законодателей. По многим приговорам сроки были ниже, чем предписывает закон. Он также отметил, что гуманизация не предполагает большего числа оправдательных приговоров, а только уменьшение наказаний. Поэтому радикальных изменений ждать не стоит.

«С точки зрения элит, принимающих решения, суд — это орган, устанавливающий наказание, но никак не определяющий чью-либо виновность»‎, — добавил эксперт.