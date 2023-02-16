Гея из Чечни, задержанного в Домодедово, везут в отдел, где он уже подвергался пыткам

Кризисная группа СК SOS сообщила, что ночью в Домодедово задержали чеченского гея Идриса Арсамикова. Его несколько раз пытали в Чечне из-за сексуальной ориентации. Чеченские силовики забрали Арсамикова из аэропорта и, вероятно, везут в тот же отдел, в котором его уже пытали.

Идрис Арсамиков прилетел в Москву ночью из Нидерландов на похороны отца. В Голландии у него статус беженца и ВНЖ. В розыск он не объявлен, поэтому оснований для задержания не было.

Полиция дождалась чеченских силовиков, которые забрали мужчину. Никаких документов оперативник не предъявил. Но сообщалось, что против Идриса могут возбудить уголовное дело о мошенничестве (ст.159 УК).

Правозащитники рассказали, что Арсамикову в аэропорту вызывали врача: у него случилась паническая атака. В Чечне его дважды пытали в отделах полиции, в том числе током, он несколько месяцев провел в подвалах. В Чечне его могут убить, опасаются правозащитники. Ориентировку, внезапно появившуюся сегодня, на него подписал тот самый начальник полиции Шелковского района Хамзаев, который и пытал его в подвале, чтобы добиться признания в гомосексуальности.