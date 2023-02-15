Главные новости политики 15 февраля

На фронте

Солдат срочной службы 20-летний Сергей Гридин покончил с собой в части. Незадолго до этого он узнал, что его «вписали в ротацию в Украину»‎.

В Херсоне атаковали Бериславскую больницу, сообщил глава администрации Юрий Соболевский. Есть пострадавший. Глава Донецкой области Павел Кириленко рассказал, что под обстрел попал город Покровск, атакован жилой микрорайон. Один человек погиб, 12 ранены.

Йельский университет опубликовал доклад о том, что как минимум 6000 украинских детей вывезли в Россию. Обнаружено не меньше 43 лагерей и других учреждений, где держат несовершеннолетних, у многих из которых родители или опекуны остаются в Украине. Целью вывоза детей исследователи считают их «политическое перевоспитание»‎. Это может быть одним из преступлений геноцида.

Встреча в формате «Рамштайн»‎ прошла сегодня в закрытом режиме. Как передает «Настоящее время»‎*, Минфин США заключил контракты на производство артиллерийских снарядов на 522 млн долларов. О поставках истребителей пока договоренности нет, и участники встречи считают, что в первую очередь нужно закрыть недостаток боеприпасов: на подготовку пилотов уйдет еще несколько месяцев. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что нужно также быстрее поставить танки Украине.

Над Киевом сбили шесть летающих объектов. Ими могли быть разведывательные зонды, которые изучали ПВО в столице Украины, пишет ВВС. В Молдове также объяснили, что вчера закрывали небо из-за летающего объекта: он прилетел со стороны украинской границы, о нем власти страны предупредил Киев. Это мог быть дрон или другое подобное устройство. Было ли оно сбито, не сообщается.

Нехватку боеприпасов испытывает не только Украина. По данным британской разведки, несколько комментариев российских чиновников о наращивании производства вооружений показывают, что российское руководство, вероятно, осознает, что военно-промышленное производство становится критической слабостью, усугубляемой стратегическим и оперативным просчетом. Производство почти наверняка не соответствует требованиям Минобороны по обеспечению ресурсами российских войск в Украине.

«Новости-N» сообщили, что в Николаевской области в городе Снигиревка обнаружены 27 тел с признаками насильственной смерти. У погибших пулевые ранения, травмы от взрывов. Снигиревку заняли ВСУ в ноябре 2022 года.

Самарских мобилизованных, которые выжили после обстрела в Макеевке, могли арестовать. Неделю назад они записывали видеообращение, в котором говорили, что их полк расформировывают, несмотря на сплоченность.

В Барнауле суд приговорил журналистку Марию Пономаренко к шести годам колонии за распространение «фейков»‎ об армии (ст.207.3 УК). Ей также запретили заниматься журналистской деятельностью в течение пяти лет. Обвинение просило 9 лет колонии.

На московского активиста Максима Лыпканя составили протоколы о повторной «дискредитации армии»‎ и организации несогласованной акции. Лыпканю мэрия отказала в согласовании антивоенного митинга 24 февраля. Активист планирует обжаловать отказ в суде. Митинг не разрешили из-за коронавируса.

В Василеостровском суде Санкт-Петербурга состоялось заседание по делу Саши Скочиленко, обвиняемой в распространении «фейков»‎ про армию по мотивам «политической ненависти» (п.«д» ч.2 ст.207.3 УК). Прокурор предоставил в качестве доказательств ее вины должностные инструкции пекаря, менеджера и кассира «Перекрестка», а также график работы магазина. Следующее слушание пройдет 17 февраля.

В Череповце продлили домашний арест до 1 марта активисту Грегори Винтеру. Его обвиняют в распространении «фейков»‎ об армии по мотивам «политической ненависти» (п.«д» ч.2 ст.207.3 УК РФ).

Мосгорсуд отклонил жалобу Алексея Венедиктова* на статус «иноагента»‎ за 30 секунд.

Фигурантам «маяковского дела» утвердили срок содержания под стражей‎. Егор Штовба, Артем Камардин и Николай Дайнеко останутся в СИЗО до 25 февраля.

В Перми власти отказались согласовать проведение акции в память о Борисе Немцове. Власти аргументировали это «проведением прочистки зеленых насаждений»‎. Активисты все равно готовы провести памятное мероприятие, а отказ — обжалуют в суде.

В России

Студентов заставляют подписывать согласие на досрочный призыв. С помощью этого документа военкоматы смогут призывать их на срочную службу, не дожидаясь конца учебы — уже в апреле. Правозащитники говорят, что это согласие можно обжаловать: нужно направить заявление об отзыве согласия в военкоматы и военную прокуратуру.

Путин поддержал идею внедрить цифровые паспорта на смартфонах: «чем быстрее, тем лучше»‎.

Президент также участвовал сегодня в открытии нескольких учреждений здравоохранения. Но медики все чаще сталкиваются с дефицитом лекарств. Сегодня появилось сообщение от стоматологов: им не хватает анестезии, цементов, боров, порошков для гигиены и других импортных изделий. Российских аналогов по многим позициям нет. Если раньше поставлялось до 40 тыс. наименований из-за рубежа, то отечественные производители могут закрыть около 6 тыс. позиций.

В предсмертной записке он написал: «Я не желаю подчиняться людям, не внушающим ничего кроме страха и отвращения. Сломать меня вам не удалось и уже не удастся. Поэтому я принял решение умереть здесь, на родной земле, без чужой крови на руках. Хотелось бы, чтоб их посадили за то, что довели человека до суицида, но в России такое не практикуют. Ненавижу!»

«Планы по развитию здравоохранения в стране у нас большие. И несмотря на те сложности, которые нам пытаются создать извне, мы не только их все реализуем. А более того у нас есть все возможности реализовать эти планы досрочно, с опережением графика»‎, — рассказывал позже Путин.

Совет Федерации и Госдума соберутся на внеочередную сессию 22 февраля — после послания Путина Федеральному собранию. Они будут обсуждать реформу налогообложения для нефтяников и интеграцию в российские законы украинских регионов.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила маркировать «значками наподобие иноагентов» Telegram-каналы с враждебной к России информацией.

Издательства готовы выпускать международные бестселлеры в пересказе основных тезисов, без прямого цитирования.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет дискуссии по поводу отмены маткапитала для уехавших на роды за границу россиянок. Но ранее об этом высказался депутат, а председатель Госдумы Вячеслав Володин провел опрос, правильно ли, что уехавшие женщины получают льготы в России.

В мире

В Италии суд оправдал бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони по обвинениям в подкупе свидетелей. Следствие считало, что он подкупил 24 человека, участвовавших в деле о проституции несовершеннолетних против него.

В ЕС раскрыли подробности нового десятого пакета санкций. Отключить от SWIFT могут «Тинькофф»‎, Альфа-банк и Росбанк. Также в ограничительные меры войдут новые запреты на экспорт промышленных товаров, технологической продукции, используемой на поле боя, полный запрет на экспорт для нескольких иранских организаций, занимающихся производством и поставками беспилотных летательных аппаратов. Всего ограничения коснутся около 130 компаний и физлиц, сумма ущерба оценивается в 11 млрд евро.

Human Rights Watch заявила, что США и Великобритания виновны в насильственном перемещении в 1960-70-х годах коренного населения с островов Чагос в Индийском океане. Правозащитники считают эти действия преступлением против человечности. Также отмечено, что расовые преследования, препятствование возвращению домой со стороны Великобритании при поддержке США — это «продолжающееся колониальное преступление»‎. В Британии такое трактование отвергли, пишет ВВС. Но правозащитники настаивают, что чагосскому народу нужно выплатить компенсации. Переговоры о принадлежности Чагоса продолжаются до сих пор.

*«Настоящее время»‎ и Алексея Венедиктова Минюст России считает «иноагентами»‎.