«Верстка»‎: студентов заставляют подписывать согласие на досрочный призыв

«Верстка»‎ сообщила, что российских студентов заставляют подписывать согласие на досрочный призыв. С помощью этого документа военкоматы смогут призывать их на срочную службу, не дожидаясь конца учебы — уже в апреле.

Правозащитники из «Школы призывника»‎ обнаружили несколько таких случаев. Сообщения о том, что с военкомами сотрудничают администрации колледжей, приходят из разных регионов России. В учебных заведениях обещают, что позволят призывникам сдать экзамены досрочно. Военкоматы интересуют в основном студенты последних курсов.

По словам руководителя «Школы призывника»‎ Алексея Табалова, военкоматы впервые начали убеждать студентов досрочно призываться в 2021 году. Дальше эта практика только росла.

«Они дурят голову восемнадцатилетним пацанам, которые, естественно не понимают правовых последствий таких заявлений. Под разными предлогами, с помощью уговоров и угроз заставляют подписывать заявления», — говорит Табалов.

Правозащитник добавил, что согласие на досрочный призыв можно отозвать. Для этого нужно написать заявление в районный военкомат, главный военкомат по региону и военную прокуратуру. Можно указать, что вас ввели в заблуждение, а должностные лица уговаривали вас, хотя не объяснили правовых последствий.