В Италии суд оправдал бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони по обвинениям в подкупе свидетелей. Следствие считало, что он подкупил 24 человек, участвовавших в деле о проституции несовершеннолетних, пишет Reuters.

Ранее Берлускони обвинили в оплате секса с 17-летней танцовщицей ночного клуба. Тогда суд постановил, что возможно он и платил за секс, но неизвестно, знал ли он о том, что девушка — несовершеннолетняя.

По делу о подкупе обвинение просило шесть лет тюрьмы. Берлускони все обвинения отверг и сказал, что стал жертвой политического заговора.

«Я могу только выразить наше огромное удовлетворение в связи с этим недвусмысленным оправдательным приговором», — сказал адвокат Берлускони Федерико Чеккони.

Решение суда приветствовали и в правящей партии страны: председатель парламента Джорджа Мелони — однопартиец Берлускони.

«Оправдание Сильвио Берлускони — отличная новость, положившая конец длительному судебному разбирательству, которое также имело важные последствия для политической и институциональной жизни Италии», — заявили в партии.

Оправданы были и сообвиняемые, которые якобы получили деньги за нужные показания.

В 2013 году Берлускони также обвиняли в налоговом мошенничестве. Тогда он получил четыре года, но в тюрьму не отправился.

На днях Берлускони поддержал СВО Путина. Он заявил, что в начале боев виноват Владимир Зеленский, и якобы ему нужно было перестать «бомбить Донбасс»‎. Это не первое подобное высказывание: он поддерживал Путина и в сентябре.