Активисту Грегори Винтеру продлили домашний арест

В Череповце продлили домашний арест до 1 марта активисту Грегори Винтеру. Его обвиняют в распространении «фейков»‎ об армии по мотивам «политической ненависти» (п.«д» ч.2 ст.207.3 УК РФ). Его адвокат Сергей Тихонов сообщил «ОВД-Инфо»‎*, что активисту разрешили пользоваться электронной почтой для работы.

Поводом для уголовного преследования стали комментарии Винтера о событиях в Буче и Ирпене, бомбардировке драмтеатра в Мариуполе.

Дело возбудили в сентябре 2022 года. Из СИЗО под домашний арест его перевели в октябре. В заключении он рассказывал, что ему отказывают в медпомощи, камера не отапливается. Из-за этого он оглох на одно ухо. В СИЗО его унижали и били, пытаясь добиться заявления о том, что он является «опущенным». «Мемориал»*‎ признал Винтера политзаключенным.

*«ОВД-Инфо»‎ и «Мемориал»‎ Минюст России считает «иноагентами». «Мемориал»‎ ликвидирован по решению суда.