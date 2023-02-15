Прокуратура «доказывает»‎ вину Скочиленко должностными инструкциями сотрудников «Перекрестка»‎

Василеостровский суд Санкт-Петербурге продолжает рассматривать дело о «фейках»‎ про армию по мотивам политической ненависти (п.«д» ч.2 ст.207.3 УК) против художницы Саши Скочиленко. Сегодня прокурор представляет доказательства ее вины: в них попали должностные инструкции пекаря, менеджера и кассира «Перекрестка»‎. На протесты защиты суд не реагировала, но прокурор уже дважды выбегала из зала суде без объявления перерыва. Прокурор также попросила отложить заседание: суд согласился, следующее слушание пройдет 17 февраля.

Онлайн-репортаж из зала суда ведет «Медиазона*. Поддержать Скочиленко приехали консулы Швеции, Швейцарии, Германии, Норвегии и Польши. У всех слушателей забрали паспорта и переписали их данные — суд аргументировал это необходимостью проверить, нет ли среди них свидетелей. Скочиленко в зал суда заводили сразу восемь конвоиров.

В суде прокурор начала зачитывать доказательства вины художницы. Ими стали должностные инструкции сотрудников «Перекрестка»‎: от кассира до пекаря. После прокурор добавила графики их работы. Скочиленко грозит 10,5 лет колонии.

Адвокат Новолодский несколько раз протестовал и отмечал, что прокурор должен представлять только доказательства вины Скочиленко и относящиеся к ней документы.

«Подскажите ей текст закона, что прокурор представляет доказательства, а не информационный хлам в виде инструкций пекаря и менеджера», — выступил защитник.

Но суд продолжает слушать «доказательства»‎. Помимо них был рапорт, который составил сотрудник полиции при задержании художницы. Он, согласно УПК, также не является доказательством.

В марте прошлого года Скочиленко заменила несколько ценников в магазине на листочки с новостями о боях в Украине. Полицию вызвала одна из покупательниц: ей не понравились новости о погибших мирных жителях. Скочиленко не признала вину. Суд отказывается перевести ее под домашний арест, несмотря на несколько серьезных заболеваний.





Фото: «Медиазона»

*«Медиазону»‎ Минюст России считает «иноагентом»‎.