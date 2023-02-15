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#Новости

Песков: дискуссии об отмене маткапитала для родивших за рубежом нет

15.02.2023

Ранее депутат предложил лишать россиянок маткапитала за роды за границей

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет дискуссии по поводу отмены маткапитала для уехавших на роды за границу россиянок. 

«Нет, у нас нет такой дискуссии», — цитирует Пескова РБК. 

Однако до него первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил лишать возможности получить маткапитал гражданок, которые родили за рубежом. Особенно в тех случаях, когда детям автоматически предоставляется гражданство, а родителям — вид на жительство. 

На эту тему в своем Telegram провел опрос и председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его информации, больше 25 тыс. женщин уехали за границу, а льготы и маткапитал они оформляют в России.

«Правильно ли они поступают?»‎ — спросил Володин.

86% из более 260 тыс. участников опроса посчитали, что неправильно. 



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