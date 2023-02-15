Песков: дискуссии об отмене маткапитала для родивших за рубежом нет

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет дискуссии по поводу отмены маткапитала для уехавших на роды за границу россиянок.

«Нет, у нас нет такой дискуссии», — цитирует Пескова РБК.

Однако до него первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил лишать возможности получить маткапитал гражданок, которые родили за рубежом. Особенно в тех случаях, когда детям автоматически предоставляется гражданство, а родителям — вид на жительство.

На эту тему в своем Telegram провел опрос и председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его информации, больше 25 тыс. женщин уехали за границу, а льготы и маткапитал они оформляют в России.

«Правильно ли они поступают?»‎ — спросил Володин.

86% из более 260 тыс. участников опроса посчитали, что неправильно.