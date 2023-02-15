Самарских мобилизованных, которые выжили после атаки в Макеевке, могли арестовать

Самарских мобилизованных, которые выжили после обстрела в Макеевке, могли арестовать, сообщил «7*7»‎. Неделю назад они записывали видеообращение, в котором говорили, что их полк расформировывают, несмотря на сплоченность.

Помимо расформирования мобилизованный из 1444 полка говорили о плохом командовании и отношении начальства. Если их расформируют, они требовали возвращения в Самарскую область.

В группе поддержки самарских мобилизованных сообщили, что парней, участвовавших в записи видео, арестовала военная прокуратура за «дискредитацию армии»‎. Жена одного их резервистов говорила, что полк все-таки расформировали, поскольку не знали, что делать с «огромной толпой на грани бунта и огромной тыловой поддержкой в виде жен и родственников».

После атаки на ПТУ в Макеевке в новогоднюю ночь погибли, по официальным данным, 89 человек. ВВС подтвердила имена 109 человек, 18 семей не могут найти родственников. В ПТУ размещались по большей части мобилизованные из Самарской области. Командование обвинило в обстреле самих солдат: якобы они использовали мобильные телефоны, по которым их и вычислила украинская разведка.