«Коммерсант»‎: в России будут издавать иностранные книги в пересказе

Издательства рассказали «Коммерсанту»‎, что готовы выпускать международные бестселлеры в пересказе основных тезисов, без прямого цитирования. Некоторые считают, что подобный подход сделает популярные нон-фикшн книги доступнее, но юристы предупреждают о возможных исках, если пересказ будет близок к тексту оригинала.

В таком виде «Эксмо-АСТ»‎ выпустит мемуары принца Гарри «Запасной»‎. Они выйдут 16 февраля. Как отметили в издательстве, автор пересказа прочитала оригинал и изложила его своими словами. После «Запасного»‎ планируют выпустить книгу Джен Синсеро «Не ной», права на которую кончились прошлой весной и не продлены.

Однако не все издатели считают этот формат приемлемым. Главный редактор издательства Individuum Феликс Сандалов считает, что «чисто по-человечески так делать не стоит», и подобный метод испортит отношения с правообладателями. Негативно к пересказам отнеслись и в Ad Marginem Press.

Юристы говорят, что в случае претензий от правообладателей российским издателям придется доказывать, что цитирование было в научных, полемических, критических, информационных или учебных целях, а не развлекательных. Кроме того, изложение книги в 500 страниц не может быть в те же 500 страниц.