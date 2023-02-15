В Москве задержали активиста, который пытался согласовать антивоенный митинг

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«ОВД-Инфо»* уточнили, что на активиста составили также протокол о еще не прошедшем митинге. Силовики посчитали это организацией несогласованной акции.

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Московского активиста Максима Лыпканя задержали в здании Ленинградского вокзала. Его доставили в отдел полиции, где составляют протокол о повторной «дискредитации армии»‎. Вчера Лыпкань сообщил, что мэрия отказала ему в согласовании антивоенного митинга 24 февраля, передает «ОВД-Инфо»‎*.

Его доставили в здание УВД по ЗАО Москвы. Поводом для протокола стали его посты в Telegram.

Лыткань вчера заявил, что будет обжаловать отказ мэрии в суде. Он пытался согласовать митинг «Год ада». Чиновники отказали якобы из-за угрозы распространения коронавируса.

*«ОВД-Инфо»‎ Минюст России считает «иноагентом»‎.