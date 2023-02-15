Reuters: в России удерживают минимум 6000 украинских детей

Лаборатория гуманитарных исследований Школы общественного здравоохранения Йельского университета опубликовала доклад о том, что как минимум 6000 украинских детей вывезли в Россию. Обнаружено не меньше 43 лагерей и других учреждений, где держат несовершеннолетних, у многих из которых родители или опекуны остаются в Украине. Целью вывоза детей исследователи считают их «политическое перевоспитание»‎, пишет Reuters.

Лагеря расположены в Крыму и регионах России. По мнению исследователей, Москва организовала «крупномасштабную систематическую сеть» с февраля 2022 года.

«Основной целью лагерных сооружений, которые мы определили, является политическое перевоспитание», — сказал на брифинге один из авторов доклада Натаниэль Рэймонд.

Некоторых украинских детей усыновили российские семьи. Власти этого не скрывали: журналисты «Верстки»‎ обнаруживали фото детей из Херсона на сайте детского дома в Крыму.

Рэймонд отмечает, что самому младшему вывезенному ребенку было всего четыре месяца. В некоторых регионах дети с 14 лет проходили военную подготовку. Но в докладе добавили, что не нашли подтверждения их участия в боевых действиях.

Российское посольство в США ответило, что Россия принимает детей, которые были вынуждены бежать из Украины. Если они остались без родителей, то их передают под опеку.

«То, что задокументировано в этом отчете, является явным нарушением 4-й Женевской конвенции, соглашения, защищающего гражданское население в военное время»‎, — сказал Раймонд.

Вывоз детей для уничтожения или изменения их национальной идентичности может стать в том числе доказательством геноцида России против украинцев.

Представитель Госдепа США Нед Прайс говорил, что в санкционные списки могут внести 12 человек, которые могут быть причастны к вывозу детей.

«Мы всегда ищем лиц, которые могут нести ответственность за военные преступления, за зверства внутри Украины», — сказал он.