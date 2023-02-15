Фигурантам «Маяковского дела»‎ утвердили продление срока содержания под стражей

Мосгорсуд рассмотрел жалобу на продление ареста фигурантам «маяковского дела»‎. Егор Штовба, Артем Камардин и Николай Дайнеко останутся в СИЗО до 25 февраля.

Как сообщили в группе поддержки поэтов, точной даты продления меры пресечения пока неизвестно, как и о дате следующего заседания.

Трех поэтов задержали в сентябре прошлого года. Поводом стали традиционные Маяковские чтения стихов: силовики нашли в них «возбуждение ненависти или вражды»‎ к группе «ополченцы ЛДНР»‎ (п.«а»‎ ч.2 ст.282 УК РФ). В отношении поэтов проводится еще одна проверка: их могу обвинить в «осуществлении деятельности, направленной против безопасности государства»‎ (ч.3 ст. 280.4 УК РФ).

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