Фигурантам «Маяковского дела»‎ утвердили продление срока содержания под стражей

Мосгорсуд рассмотрел жалобу на продление ареста фигурантам «маяковского дела». Егор Штовба, Артем Камардин и Николай Дайнеко останутся в СИЗО до 25 февраля.
Как сообщили в группе поддержки поэтов, точной даты продления меры пресечения пока неизвестно, как и о дате следующего заседания.
Трех поэтов задержали в сентябре прошлого года. Поводом стали традиционные Маяковские чтения стихов: силовики нашли в них «возбуждение ненависти или вражды» к группе «ополченцы ЛДНР» (п.«а» ч.2 ст.282 УК РФ). В отношении поэтов проводится еще одна проверка: их могу обвинить в «осуществлении деятельности, направленной против безопасности государства» (ч.3 ст. 280.4 УК РФ).
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