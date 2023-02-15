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#Новости

Мосгорсуд за 30 секунд отклонил жалобу Алексея Венедиктова* на статус «иноагента»‎

15.02.2023

Дело рассматривали без защиты журналиста

SOTA сообщила, что Мосгорсуд отклонил жалобу Алексея Венедиктова* на статус «иноагента»‎. Судебная коллегия зашла в совещательную комнату и сразу вышла: прошло 30 секунд, отметили журналисты. 

Рассматривать дело начали без участия адвоката Венедиктова* Калоя Ахильгова.

Поводом для признания журналиста «иноагентом»‎ стали гонорары от издательства «Образование — 21 век», учредителя журнала «Дилетант». Компания российская, но у нее якобы было «иностранное финансирование»‎. 


*Алексея Венедиктова Минюст России считает «иноагентом».


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