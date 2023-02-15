Из Росреестра удалили данные о квартире патриарха Кирилла

«Можем объяснить»‎ обратил внимание на то, что из Росреестра пропали данные о 145-метровой квартире патриарха Кирилла. Она расположена в Доме на набережной в Москве, стоимость недвижимости оценивают в 70 млн рублей. Сейчас в базе Росреестра указано, что «запрашиваемые сведения отсутствуют».

Квартиру патриарху выделили еще при Борисе Ельцине в 90-х. Вскоре он ее приватизировал, и в ней поселилась его троюродная сестра Лидия Леонова.

Данные о том, что она принадлежит главе РПЦ, подтверждали базы ИНН, ГИБДД и СНИЛС. Пятикомнатные апартаменты на 11-м этаже Кирилл указывал при регистрации.

Авторы канала вспоминают, что в 2010 году сестра патриарха обвинила соседей в том, что строительная пыль от их ремонта повредила ее имущество. Соседом оказался экс-министр здравоохранения РФ Юрий Шевченко. Эксперты установили, что в квартиру патриарха попали «наночастицы»‎, способные вызвать онкологию. За это Леонова отсудила у Шевченко 20 млн рублей.

Это не первая засекреченная недвижимость российских чиновников. Ранее из Росреестра пропали данные о домах Сергея Суровикина и Евгения Пригожина.