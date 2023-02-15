Матвиенко предложила маркировать Telegram-каналы с враждебной к России информацией

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила маркировать «значками наподобие иноагентов» Telegram-каналы с враждебной к России информацией. Как передает РБК, она не знает, возможно ли это технически, но «вражьи каналы с Украины, например, они ставят свой флажок»‎.

По мнению Матвиенко, многие «камуфлируют»‎. Осудить вопрос о маркировках она планирует с Роскомнадзором.

«Может, Роскомнадзору, который выявляет вражеские каналы, какие-то [ввести] единые значки, как иноагенты или там нежелательная структура, страна и так далее... Чтобы люди, читая, понимали, кто за этим стоит, какая цель у них», — сказала Матвиенко.

Такое предложение Матвиенко высказала после выступления первого зампреда комитета Совфеда по международным делам Владимира Джабарова. Он сказал, что Telegram-каналы стали основным источником информации для россиян. «Откровенно враждебные»‎ блокируются Роскомнадзором, но некоторые имеют «патриотические»‎ названия и маскируются под российские»‎.