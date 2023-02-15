Солдат срочной службы из Печоры 20-летний Сергей Гридин покончил с собой в части. Незадолго до этого он узнал, что его «вписали в ротацию в Украину»‎, сообщил Telegram-канал «Мобилизация».

Гридин окончил Печорское речное училище в августе 2022 года. На военную службу его призвали в ноябре 2022 года.

Тело Гридина в в/ч 11361 нашли сослуживцы. «Сирена»‎ поговорила с его родственниками: они подтвердили, что он проходил срочную службу в этой части. Перед смертью он оставил записку, которая потом пропала из материалов уголовного дела. В ней он рассказал, что отказался отправляться в Украину, после чего над ним начали издеваться. Это и стало причиной суицида.

«Я не желаю подчиняться людям, не внушающим ничего кроме страха и отвращения. Сломать меня вам не удалось и уже не удастся. Поэтому я принял решение умереть здесь, на родной земле, без чужой крови на руках. Хотелось бы, чтоб их посадили за то, что довели человека до суицида, но в России такое не практикуют. Ненавижу!» — говорится в записке.