В Перми не согласовали акцию в память о Борисе Немцове

Пермский Teleram-канал «Звезда»‎ сообщил, что активисты Партии народной свободы ПАРНАС и Организации гражданских активистов ОГрА — Пермь не смогли получить согласование для акции в память о Борисе Немцове. Власти аргументировали это «проведением прочистки зеленых насаждений»‎.

Митинг планировали провести 26 февраля у памятника жертвам политических репрессий. В городской администрации ответили, что проведение публичного мероприятия невозможно из-за работ по «сносу и ликвидации аварийных деревьев, работ по санитарной прочистке зеленых насаждений»‎. Также, по мнению администрации, в городе нет «свободных мест»‎ для обеспечения безопасности участников.

«Получается, что проводить митинг в миллионном городе, занимающем почти 1000 квадратных километров, 26 февраля вообще нельзя, потому что нет безопасных мест. Оказывается, город Пермь опасен для проживания граждан. Даже собираться в одном месте больше двух нельзя. Уточним: рабам под кнутом надсмотрщика собираться можно, подданным царя, по приказу, — можно. Слугам государевым — пожалуйста! Гражданам — нельзя!»‎ — прокомментировал ситуацию Михаил Касимов, член координационного совета ОГрА.

Активисты хотят обжаловать это решение в суде. И акцию памяти они все равно собираются провести.

Бориса Немцова убили у стен Кремля 27 февраля 2015 года четырьмя выстрелами в спину. Перед судом предстали несколько исполнителей, но заказчика убийства так никто не выяснил.