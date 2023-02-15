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#Новости

Совет Федерации и Госдума соберутся на внеплановое заседание после послания президента

15.02.2023

Они обсудят интеграцию украинских регионов и изменение налогообложения для нефтяников

Совет Федерации и Госдума проведут внеплановое собрание 22 февраля — после послания президента, которое пройдет 21 февраля. Они рассмотрят законы, которые должны будут заработать в украинских регионах с 1 марта. 

Глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко рассказал ТАСС, что с учетом выходных парламентарии решили собраться 22 февраля. Так Владимир Путин сможет подписать законы, которые начнут действовать с 1 марта. 

Зампред Совета Федерации Николай Журавлев также добавил, что рассмотреть планируют два новых закона: об изменениях в бюджетном законодательстве для украинских регионов и об изменении налогообложения в нефтяной отрасли. Последние необходимы «для гармонизации налоговых доходов в федеральный и региональные бюджеты, в том числе в целях решения первоочередных экономических задач в текущих условиях»‎.

Ранее сообщалось, что правительство ищет способы пополнения бюджета. В частности, предпринимателям и крупным предприятиям предлагали отчислять в бюджет добровольный взнос, а предпринимателям могут увеличить налоги. Дефицит бюджета в январе заметно увеличился из-за сокращения нефтяных доходов. 

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