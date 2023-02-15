Bloomberg: ЕС может ввести санкции против «Тинькофф»‎, Альфа-банка и Росбанка

Bloomberg сообщил, что в проект десятого пакета санкций внесли новые российские банки: «Тинькофф»‎, Альфа-банк и Росбанк. Ранее агентство писало, что несколько стран ЕС выступили против новых ограничений в отношении российских банков, но страны не назывались.

Сейчас агентство указывает, что под ограничения может попасть Фонд национального благосостояния.

Помимо этого ЕС предлагает ужесточить отчетность для попавших под санкции организаций. В случае непредоставления некоторых сведений предлагается ввести штрафы. Данные, например, об активах могут использовать для рассмотрения передачи их Украине.

Десятый пакет санкций против России рассмотрят на следующей неделе, к годовщине начала боев в Украине. В него планируют ввести и другие ограничения, которые помогали обходить введенные ранее санкции. Всего в списке могут внести более 130 организаций и физлиц.