Российские стоматологи столкнулись с дефицитом анестезии, цементов и других материалов

РБК сообщила, что стоматологи в России столкнулись с дефицитом некоторые обезболивающих, цементов и материалов для лечения зубов. Российских аналогов некоторых препаратов нет, а существующее производство внутри страны не сможет заполнить рынок.

Проблемы возникли с закупками популярного препарата для анестезии «Убистезин». Его производит американская компания, которая ушла с российского рынка еще весной 2022 года. Представители стоматологических клиник говорят, что его фактически нет: закупки снизились в 2022 году на 70% по количеству упаковок. Российские аналоги значительно хуже по эффективности. Сейчас врачи пользуются другими зарубежными препаратами, которые остались на рынке.

Несколько опрошенных РБК клиник также рассказали о проблемах с поставками цемента «Витремер», который применяют при лечении зубов у детей и взрослых. Аналогов у него на российском рынке сейчас нет, а поиск новых материалов занимает значительное время.

Также есть проблемы со шлифовальными дисками, стоматологическими борами и фрезами, порошками для гигиены, капами. На российском рынке очень мало тех, кто производит подобное оборудование.

По мнению врачей, российские производители не смогут закрыть потребности рынка. Из 35-40 тыс. наименований продукции в России производили около 6 тыс.