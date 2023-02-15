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#Новости

Журналистку Марию Пономаренко приговорили к шести годам колонии за «фейки»‎ об армии

15.02.2023

Она писала об ударе по драмтеатру в Мариуполе

«ОВД-Инфо»‎* сообщил, что в Барнауле суд приговорил журналистку Марию Пономаренко к шести годам колонии за распространение «фейков»‎ об армии (ст.207.3 УК). Ей также запретили заниматься журналистской деятельностью в течение пяти лет. Обвинение просило 9 лет колонии. 

Большую часть процесса Пономаренко провела в СИЗО. При этом в доказательствах следствие даже не стало выяснять, с какого IP-адреса была сделана публикация.

Вчера журналистка выступила с последним словом: «Если война, называйте войну своим именем — войной»

Фото: SOTA

*«ОВД-Инфо»‎ Минюст России считает «иноагентом»‎.


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