Журналистку Марию Пономаренко приговорили к шести годам колонии за «фейки»‎ об армии

«ОВД-Инфо»‎* сообщил, что в Барнауле суд приговорил журналистку Марию Пономаренко к шести годам колонии за распространение «фейков»‎ об армии (ст.207.3 УК). Ей также запретили заниматься журналистской деятельностью в течение пяти лет. Обвинение просило 9 лет колонии.

Большую часть процесса Пономаренко провела в СИЗО. При этом в доказательствах следствие даже не стало выяснять, с какого IP-адреса была сделана публикация.

Вчера журналистка выступила с последним словом: «Если война, называйте войну своим именем — войной»

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*«ОВД-Инфо»‎ Минюст России считает «иноагентом»‎.