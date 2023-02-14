Главные новости политики 14 февраля

На фронте

В Брюсселе проходит встреча контактной группы по защите Украины, известная как «Рамштайн»‎. В нее входят больше 50 стран НАТО, ЕС, Африки и Азии. По информации ВВС , на встрече министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что правительство подписало контракты на производство боеприпасов для Украины с Rheinmetal l . Участники встречи также говорили о продолжении поддержки Киева, который испытывает острую нехватку боеприпасов. Но, по словам министра обороны США Ллойда Остина, пока нет решения о поставке истребителей. Однако решено дать как можно больше боеприпасов. Обсуждение продлится завтра.

Разведка Норвегии сообщила, что российские корабли начали выходить в море с тактическим ядерным оружием. Основная часть такого арсенала размещена на судах Северного флота. Из-за истощения обычных вооружений ядерное оружие приобретает для России все большее значение.

После начала мобилизации погибли 1082 мобилизованных. Из них 49 человек умерли в учебных лагерях еще в России, а 40% — с начала 2023 года. Всего подтверждена смерть 14 093 человек на фронте.

Под Бахмутом сбили Су-24, на котором летал Евгений Пригожин. В его пресс-службе информацию подтвердили. Пилот смог посадить горящую машину, «полностью выполнив боевое задание»‎.

В пресс-службе также распространили комментарий Пригожина, в очередной раз подтверждающий конфликт ЧВК и Минобороны. Главу наемников спросили, как он относится к уменьшению упоминаний ЧВК в прессе.

«Сокращение упоминаний, я думаю, связано с тем, что есть категория неудачников, которые ни на что не способны и плетут свои интриги, чтобы поставить крест на ЧВК «Вагнер», на любых активных гражданах-патриотах, готовых отдавать свои жизни ради будущего наших детей», — сказал Пригожин.

Конфликт Минобороны и ЧВК начался еще в прошлом году. Минобороны часто указывает, что в штурме населенных пунктах участвуют «добровольцы»‎, ЧВК настаивает, что кроме них в атаках на некоторых направлениях нет других сил. Сообщалось также, что для снижения влияния Пригожина российским СМИ поручено снизить упоминание его и ЧВК. Вербовка заключенных в колониях также перешла к Минобороны.

Россия заявила, что Киев готовит провокацию с данными о радиационном заражении на Чернобыльской АЭС. Мировому сообществу якобы предоставят данные о радиоактивном заражении значительных территорий Украины из-за действия российских войск на ЧАЭС.

Минобороны объяснило, что указ о мобилизации продолжает действовать из-за выплат мобилизованным. Без него не будут выплачивать компенсации семьям и военным. Такой ответ от ведомства на свой запрос получил депутат от псковского «Яблока»‎ Артур Гайдук.

ООН требует немедленно освободить Алексея Горинова, осужденного за «фейки»‎ об армии. Российские власти нарушили пять статей Всеобщей декларации прав человека и пять статей Международного пакта о гражданских и политических правах.

В Барнауле с последним словом на суде выступила журналистка Мария Пономаренко. Ее обвинили в распространении «фейков»‎ об армии. Приговор вынесут завтра: обвинение просит девять лет колонии и запрет на работу журналистом.

Суд отклонил иски журналистов Ирины Шихман*, Кирилла Харатьяна* и кинокритика Антона Долина*. Они пытались оспорить включение в реестр «иноагентов»‎.

Независимого депутата горсовета Новосибирска, бывшего координатора Штаба Навального** Сергея Бойко МВД объявило в розыск. По какой статье УК — не сказано.

Антифашисты «тюменского дела»‎ Данил Чертыков и Дениз Айдын зарегистрировали браки со своими партнершами. Они находятся в СИЗО. На церемонии смогли побывать их мамы.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила лишать гражданства и авторских прав «иноагентов».

В России

Новые железнодорожные ветки подвели к основным резиденциям Владимира Путина. Рядом построили секретные станции, вертолетные площадки и другую инфраструктуру.

Евгений Пригожин признал, что создал и финансировал «фабрику троллей»‎ — так называемое Агентство интернет-исследований. С начала СВО с ним бесплатно работают «блогеры-патриоты»‎.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что более 60% уехавших IT-специалистов вернулись обратно в Россию. Для них найдется работа, а тяжело возвращаться в страну только «предателям».

В США попросил убежище инженер, работавший со стратегическими бомбардировщиками Ту-160. США считают, что у него могут быть полезные сведения о модификациях самолетов для использования с гиперзвуковыми ракетами.

В школах Санкт-Петербурга закупят муляжи гранат, автоматов, защитные костюмы, мини-лаборатории радиационной разведки и другое оборудование. Это нужно для «начальной военной подготовки» учеников 10 и 11 классов. В других регионах ученикам обязательно нужно написать «письмо солдату»‎ к 23 февраля. Но использовать желтый и синий цвета в оформлении не рекомендуют, как и писать о мобилизации и отступлениях российских войск.

В мире

МИД России прокомментировал заявление президента Молдовы Майи Санду о подготовке госпереворота в стране. Представитель МИД Мария Захарова назвала такие утверждения «абсолютно необоснованными и бездоказательными»‎ и посоветовала стране искать плюсы в дружбе с Россией.

Бывший посол США в ООН Никки Хейли объявила о начале кампании по выдвижению в президенты США от республиканцев на выборах 2024 года. Опрос Reuters показал, что ее коллега республиканец Дональд Трамп, который также собирается баллотироваться, пока обходит Хейли.

В офисе редакции ВВС в Мумбаи и Дели прошли обыски. В январе корпорация выпустила документальный фильм о нынешнем премьер-министре страны Нарендре Моди и его роли в мусульманских погромах в штате Гуджарат 20 лет назад. Моди тогда был главой правительства штата.

Член парламентской фракции «Сила народа»‎ Гурам Мачарашвили заявил, что парламент Грузии рассмотрит закон об иностранных агентах — «О прозрачности внешнего влияния»‎. Он добавил, что за основу взял американский вариант подобного закона.

*Антона Долина, Ирину Шихман, Кирилла Харатьяна Минюст России считает «иноагентами»‎.

**Штабы Навального власти России считают «экстремистскими», их деятельность запрещена.