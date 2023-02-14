В офисах ВВС в Индии прошли обыски

ВВС сообщила, что в офисе редакции в Мумбаи и Дели прошли обыски. В январе корпорация выпустила документальный фильм о нынешнем премьер-министре страны Нарендре Моди и его роли в мусульманских погромах в штате Гуджарат 20 лет назад. Моди тогда был главой правительства штата.

Фильм показали в Великобритании, но в Индии распространились пиратские копии, которые власти требовали запретить. Фильм назвали «снятой в духе колониализма враждебной пропагандой»‎.

Оппозиционные партии осудили обыски, отметив, что нынешнее правительство, по всей видимости, боится критики.

В правящей партии ВВС назвали «самой прогнившей организацией в мире»‎. Обыски, по мнению властей, провели на законных основаниях без участия правительства. В ВВС отметили, что сотрудничают и надеются на скорое разрешение ситуации.

Мусульманские погромы в феврале 2002 года начались после поджога поезда с паломниками-индусами и смерти 58 из них. Всего погибли, по официальным данным, 1044 человека, из них 790 были мусульманами. Неофициальные источники сообщали о 2000 погибших. Моди обвиняли в том, что ответственные за погромы остались безнаказанными. Однако в Индии посчитали недостаточными улики для его преследования.