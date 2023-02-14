ООН требует немедленно освободить Алексея Горинова

ООН потребовала немедленно освободить Алексея Горинова из колонии, пишет «ОВД-Инфо»‎*. В 2022 году его приговорили к семи годам колонии за «фейки»‎ об армии — он использовал слово «война»‎ вместо «спецоперация»‎ и предлагал перед депутатским собранием провести минуту молчания по погибшим в Украине детям (ст.207.3 УК РФ).

Рабочая группа признала, что Россия нарушила в отношении Горинова пять статей Всеобщей декларации прав человека и пять статей Международного пакта о гражданских и политических правах, в том числе право на свободу слова и право на участие в политической жизни.

Организация также требует провести независимое расследование и привлечь виновных к преследованию и незаконному лишению свободы депутата. Горинов, добавили в ООН, имеет право на компенсацию за незаконное заключение.

Горинов сейчас находится в тюремной больнице при колонии ИК-3 во Владимирской области.

*«ОВД-Инфо» Минюст России считает «иноагентом».