Reuters: Никки Хейли пока отстает от Дональда Трампа

Бывший посол США в ООН Никки Хейли объявила о начале кампании по выдвижению в президенты США от республиканцев на выборах 2024 года. Опрос Reuters показал, что ее коллега республиканец Дональд Трамп, который также собирается баллотироваться, пока обходит Хейли.

«Пришло время для нового поколения лидеров — заново открыть для себя финансовую ответственность, защитить наши границы и укрепить нашу страну, нашу гордость и нашу цель... Китай и Россия на марше. Они все думают, что нас можно запугивать, пинать. Вы должны знать это обо мне: я не терплю хулиганов», — сказала Хейли на видео с объявлением о старте кампании.

Хейли — бывший губернатор Южной Каролины, экс-посол в ООН при Трампе с 2017 по 2018 год. Свою программу она планирует изложить завтра, но сейчас у нее репутация стойкого защитника американских интересов за рубежом. В партии ее считают твердым консерватором. Сейчас, согласно опросу Reuters, ее поддержали 4% зарегистрированных республиканцев. Трамп получил поддержку 43% членов партии. Еще 31% выступил за губернатора Флориды Рона Де Сантиса. Он пока официально не начал кампанию.

Трамп высмеял Хейли за то, что ранее она обещала поддержать его на выборах. Однако некоторые спонсоры республиканцев, в частности в Южной Каролине, искали альтернативы Трампу на фоне опасений о его переизбрании.

Журналисты также отмечают «хамелеотичность»‎ ее позиции по ключевым вопросам. Она несколько раз дистанцировалась от Трампа, но позже смягчала свою риторику, заявив, что он играет важную роль в партии. Однопартийцев она критиковала за необоснованные сомнения в результатах выборов 2020 года, но поддерживала нескольких кандидатов, которые выступили на стороне Трампа, заявившем о мошенничестве на выборах.