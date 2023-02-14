Пригожин признал руководство и финансирование «фабрикой троллей»‎

Репортеры нескольких мировых СМИ: Der SPIEGEL, The Guardian, Le Monde, Tamedia, Der Standard, ZDF — обратились за комментариями к Евгению Пригожину. Они просили рассказать о руководстве «фабрикой троллей»‎ в Санкт-Петербурге, компании Lobaey Invest и о вмешательстве в кампании по дезинформации на Западе.

Пригожин признал, что финансировал «фабрику троллей»‎ — так называемое Агентство интернет-исследований.

«Я никогда не был просто финансистом «Агентства интернет-исследований». Я его придумал, я его создал, я им управлял длительное время. Создано оно было для защиты российского информационного пространства от хамской агрессивной пропаганды антироссийских тезисов со стороны Запада», — объяснил Пригожин.

О новой «фабрике троллей»‎, известной как «Киберфронт Z»‎, которые распространяют пророссийские видео и посты о «спецоперации»‎, Пригожин рассказал, что обращался к российским «блогерам-патриотам»‎ и предложил им посильную помощь, в том числе деньги. Но они от них отказались — только безвозмездно разместились в свободном помещении рядом с его офисом.

Интересовала журналистов и компания Lobaye Invest, через которую по сведениям СМИ структуры Пригожина добывают «кровавые алмазы»‎ в ЦАР и финансируют его ЧВК. Это предприятие, по словам главы наемников, предоставляет «безвозмездные услуги по георазведке»‎, «чтобы беднейшая страна Африки имела возможность хоть как-то продать свои ресурсы и выйти из нищеты»‎.

«Кстати, три года назад компания Lobaye Invest была ликвидирована. Обращаю внимание, что все ваши новости не очень свежие», — добавил Пригожин.

Но участие в дезинформационных кампаниях на Западе он отрицает.

«В России проживает 143 млн человек, из которых свободно по-английски говорит менее 1%, по-немецки — не более 0,01%, а по-французски — вообще единицы. Неужели ваш слабый мозг может себе представить, что эти люди способны повлиять на мнение населения так называемых «западных стран», — добавил Пригожин.