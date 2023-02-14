Антифашисты «тюменского дела»‎ зарегистрировали браки в СИЗО

В группе поддержки антифашистов «тюменского дела» сообщили, что Данил Чертыков и Дениз Айдын зарегистрировали браки со своими партнершами. Они находятся в СИЗО.
«Хотим поздравить всех причастных к этому событию и пожелать скорейшего воссоединения! Несмотря на отказ о присутствии мам заключенных, им удалось побывать на церемонии», — сообщили в группе поддержки.
В сентябре прошлого года шестерых антифашистов и анархистов задержали сразу в нескольких городах России: Екатеринбурге, Тюмени и Сургуте. Дело получило название «тюменское». Задержанных обвинили в создании «террористического сообщества», но после встреч с адвокатами все фигуранты заявили о пытках током, избиениях, сексуализированном насилии. «Мемориал»* признал всех обвиняемых по этому делу политзаключенными.
*«Мемориал» Минюст России считает «иноагентом», организацию ликвидировали по решению суда.