Антифашисты «тюменского дела»‎ зарегистрировали браки в СИЗО

В группе поддержки антифашистов «тюменского дела»‎ сообщили, что Данил Чертыков и Дениз Айдын зарегистрировали браки со своими партнершами. Они находятся в СИЗО.

«Хотим поздравить всех причастных к этому событию и пожелать скорейшего воссоединения! Несмотря на отказ о присутствии мам заключенных, им удалось побывать на церемонии»‎, — сообщили в группе поддержки.

В сентябре прошлого года шестерых антифашистов и анархистов задержали сразу в нескольких городах России: Екатеринбурге, Тюмени и Сургуте. Дело получило название «тюменское»‎. Задержанных обвинили в создании «террористического сообщества»‎, но после встреч с адвокатами все фигуранты заявили о пытках током, избиениях, сексуализированном насилии. «Мемориал»‎* признал всех обвиняемых по этому делу политзаключенными.

*«Мемориал»‎ Минюст России считает «иноагентом»‎, организацию ликвидировали по решению суда.