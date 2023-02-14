МВД объявило в розыск депутата горсовета Новосибирска

В базе розыска МВД появилась карточка на независимого депутата горсовета Новосибирска, бывшего координатора Штаба Навального* Сергея Бойко. По какой статье УК его разыскивают — не сказано.

«Новосибирские силовики так хотят вручить мне подарок на 14 февраля, что даже объявили в федеральный розыск. А может и международный. И за что мне такая любовь и внимание? А вы как празднуете День всех влюблённых?»‎ — написал Бойко в своем Twitter.

Бойко уехал из России в 2021 году из-за опасений о возбуждении уголовного дела, как было в случае Лилии Чанышевой. Ее обвиняют в участии в «экстремистской организации»‎.

В 2022 году из Новосибирска уехала депутат Хельга Пирогова. Против нее поручил возбудить уголовное дело о «дискредитации армии»‎ глава СК Александр Бастрыкин. Поводом стали посты в соцсетях. Но экспертиза признала, что никакой «дискредитации»‎ в ее словах нет. Следствие с такими выводами экспертов не согласилось и отправило посты на новую экспертизу.

*Штабы Навального признаны в России «экстремистскими» и запрещены.