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#Новости

Глава Лиги безопасного интернета предложила лишать «иноагентов» гражданства

14.02.2023

По слова Мизулиной, их можно также лишать авторских прав

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина на пресс-конференции предложила лишать гражданства «иноагентов». Также она предложила лишать их авторских прав, пишет SOTA.

Такими предложениями Мизулина поделилась на пресс-конференции ко Дню безопасного интернета. По ее словам, в других странах есть нормы о лишении гражданства. Такие же можно было бы ввести и у нас — но не нарушая Конституцию. 

Авторские права «иноагентов» она предлагает отменить, а все их книги, песни и другие произведения сделать общественным достоянием.




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