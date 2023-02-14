В Кыргызстане из тюрьмы вышел экс-президент: его обвиняли в освобождении криминального авторитета

Кыргызская служба «Радио.Свобода»‎* сообщила, что бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вышел сегодня из тюрьмы. Ему разрешили выехать из страны на лечение. Он отправится в Испанию, но обещает вернуться, передает «Кактус».

13 февраля судебная коллегия Верховного суда Кыргызстана приняла решение направить дело Атамбаева на пересмотр. Его адвокаты настаивали на пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

Атамбаев находился под стражей по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. 23 июня 2020 года его приговорили к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Его также лишили званий, госнаград и орденов.

После массовых беспорядков, когда после выборов протестующие захватили несколько государственных зданий, в октябре 2020 года Атамбаева выпустили из СИЗО, но потом снова задержали. По делу о массовых беспорядках в конце июня его оправдали. Суд признал, что в его действиях нет состава преступления.

*«Радио.Свобода» Минюст России считает «иноагентом»‎.‎