Парламент Грузии рассмотрит закон об иноагентах в ближайшие дни

Член парламентской фракции «Сила народа»‎ Гурам Мачарашвили заявил, что парламент Грузии рассмотрит закон об иностранных агентах — «О прозрачности внешнего влияния»‎. Ео рассмотрят в первом чтении в ближайшие дни, пишет «Коммерсант».

Мачарашвили сказал, что текст законопроекта составили в соответствии с аналогичными документами, действующим в США и Австралии. По его мнению, общество «имеет право знать источники финансирования различных неправительственных организаций и СМИ».

Сейчас различные НКО могут не только участвовать в обсуждении важных законов на слушаниях в парламентских комитетах, но и имеют совещательный голос. Организации этим правом активно пользуются, а оппозиционные СМИ помогают им в этом.

«Сила народа»‎ предлагает обязательную регистрацию в специальном реестре НКО и СМИ, которые более 20% финансирования получают из-за рубежа. Отказ повлечет крупный штраф, после которого все равно придется регистрироваться. Внесение в реестр влечет ограничения на участие в работе парламентских комиссий.

Партия «Сила народа»‎ входит в парламентское большинство. Сторонники Михаила Саакашвили называли их «агрессивной пророссийской группировкой темных обожателей Путина».