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#Новости

Власти Южной Кореи пустили в страну двух застрявших в аэропорту россиян

14.02.2023

Они бежали от мобилизации еще в сентябре

Суд разрешил пропустить в Южную Корею двух из пяти россиян, застрявших в аэропорту Инчхон. Они уехали из России после начала мобилизации. 

Несколько месяцев пятеро россиян провели в аэропорту, потому что им отказали в получении убежища. По информации The Korea Times, суд обязал иммиграционное управление Инчхона рассмотреть два заявления о предоставлении статуса беженца. Третью жалобу суд тоже пока отклонил, подробное решение обещали предоставить позже. 

Еще двое россиян — студент Владимир Марактаев и бывший футболист Джашар Хубиев — все еще застряли в аэропорту. Они ждут следующего слушания, назначенного на конец февраля. 

Ранее власти Южной Кореи отклонили заявки на предоставление убежища, поскольку уклонение от армии не является основанием для получения убежища.



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