Власти Южной Кореи пустили в страну двух застрявших в аэропорту россиян

Суд разрешил пропустить в Южную Корею двух из пяти россиян, застрявших в аэропорту Инчхон. Они уехали из России после начала мобилизации.

Несколько месяцев пятеро россиян провели в аэропорту, потому что им отказали в получении убежища. По информации The Korea Times, суд обязал иммиграционное управление Инчхона рассмотреть два заявления о предоставлении статуса беженца. Третью жалобу суд тоже пока отклонил, подробное решение обещали предоставить позже.

Еще двое россиян — студент Владимир Марактаев и бывший футболист Джашар Хубиев — все еще застряли в аэропорту. Они ждут следующего слушания, назначенного на конец февраля.

Ранее власти Южной Кореи отклонили заявки на предоставление убежища, поскольку уклонение от армии не является основанием для получения убежища.