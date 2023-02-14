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#Новости

Володин: более 60% уехавших из страны IT-специалистов вернулись

14.02.2023

Тяжело возвращаться только предателям, добавил он

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что более 60% уехавших IT-специалистов вернулись обратно в Россию. Тяжело возвращаться в страну только «предателям». 

«Здесь уже выбор: предаст — значит, сделал выбор, с которым придется ему жить, стыдно будет, тяжело будет возвращаться, потому что он свою страну предал. Вернётся обратно — пожалуйста, есть возможность работать»‎, — сказал Володин. 

Те, кто вернулись, по его словам, продолжили работать на прежнем месте работы. При этом он не уточнил, о каком временном промежутке выезда из России идет речь. 

Глава Минцифры Максут Шадаев оценивал число уехавших из России IT-специалистов в 10% от общего числа. Около 80% из них работают на российские компании. 



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