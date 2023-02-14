Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Антона Долина* об оспаривании статуса «иноагента»‎

UPD:

«ОВД-Инфо»‎* уточнили, что суд отказал в обжаловании статуса «иноагента»‎ журналистам Ирине Шихман* и Кириллу Харатьяну*.

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Юристы «Первого отдела»‎ сообщили, что Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Антона Долина к Минюсту. Он пытался оспорить статус «иноагента»‎, присвоенный ему осенью прошлого года. Из-за этого он не может заниматься просветительской деятельностью.

Интересы Антона Долина* представляет юрист Максим Оленичев. Он сказал, что сегодняшнее решение суда будут обжаловать.

«Это несправедливое решение, и мы его обжалуем. Антон Долин — агент культуры, а не «иностранный агент»‎. В ходе процесса власти фактически подтвердили, что начали собирать информацию об Антоне Долине сразу после начала войны в Украине. Мы связываем его преследование в России с его антивоенной позицией», — сказал Оленичев.

*Антона Долина, «ОВД-Инфо», Ирину Шихман и Кирилла Харатьяна Минюст России считает «иноагентами»‎.