МИД отверг слова президента Молдовы о подготовке госпереворота

МИД России прокомментировал заявление президента Молдовы Майи Санду о подготовке госпереворота в стране. Представитель МИД Мария Захарова назвала такие утверждения «абсолютно необоснованными и бездоказательными»‎.

Захарова сказала, что Россия, в отличие от других стран, не вмешивается во внутренние дела Молдовы, а обвинения выстроены «в духе классических приемов США, других стран и Украины»‎.

«Сначала обвинить со ссылкой на якобы закрытую разведывательную информацию, которую невозможно проверить, а затем использовать ее для оправдания собственных незаконных действий»‎, — сказано в ее заявлении.

Захарова считает, что с помощью таких обвинений Киев пытается втянуть Молдову в жесткое противостояние с Россией. Молдавские власти «подтвердили этот фейк»‎, чтобы отвлечь внимание граждан от внутренних проблем. Среди внутренних проблем Захарова отметила борьбу с инакомыслием и политическими оппонентами.

«Призываем молдавские власти проявить, наконец, государственную мудрость, не поддаваться на провокации извне и руководствоваться в своих действиях интересами граждан собственной страны, пониманием тех больших плюсов, которые могут принести Молдавии стабильные дружественные отношения с Россией»‎, — добавили в заявлении МИД.

Вчера президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия готовит вооруженных диверсантов для организации госпереворота в стране. Использовать территорию ее страны российские войска могут в том числе для боев против Украины, считает Санду.